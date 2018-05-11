İsrail'in Şam'daki askeri üslere yaptığı füze saldırısının amacı, Suriye'nin güneyinden PKK'ya yeni bir koridor oluşturmak. Türk Ordusu'nun müdahalesiyle Suriye'nin kuzeyinde koridor oluşturumayan Amerika ve İsrail, Golan tepelerinden çölleri birleştirmek ve PKK'ya yeni bir koridor açmak istiyor. İsrail saldırısının Suriye'yi hedef alan başka amaçları da var. Haberimizde izleyelim.

İsrail'in Suriye Ordusu'nun Şam'daki askeri üslerine yaptığı yoğun füze saldırısının altından yeni PKK koridoru planı çıktı.Türk Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytindali Harekatı ile paramparça ettiği İkinci İsrail koridorunu tamamlayamayan ve PKK'yı Akdeniz'e çıkaramayan Amerika ve İsrail, mecburen Suriye'nin güneyine yöneldi.İsrail'in füze saldırısını 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Suriye'ye ait Golan tepelerinden yapması oldukça anlamlı. Çünkü, Amerika ve İsrail'in yeni PKK koridoru planı Golan'dan başlıyor.İki ülke Suriye'nin güneyindeki Golan'dan başlatacağı PKK koridorunu Ürdün ve Irak sınırındaki çöllerden geçirerek, PKK-YPG kontrolündeki Fırat'ın doğusuna ve yine PKK'nın denetimindeki Irak'ın kuzeyine ulaştırmak istiyor.PKK koridorunun başlangıç noktasındaki güvenliğini İsrail, sonrasını da Irak ve Ürdün sınırlarının kesiştiği noktadaki Tanaf'ta askeri üssü bulunan Amerika sağlayacak.. Koridorun güvenliği için de Tanaf üssünde Amerika'nın eğittiği "Arap gücü" denilen cihatçı teröristler kullanılacak.Amerika ve İsrail planına göre koridor tamamladığında Irak'ın kuzeyi ve Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD ve YGP, Golan tepelerine oradan da İsrail limanlarından Akdeniz'e açılmış olacak.İsrail saldrıısının bir diğer amacı da Şam'ın askeri kuvvetini zayıflatmak. Bu sayede İsrail, Golan tepeleri ile Şam arasında bulunan Nusra gibi teröristleri kullanarak Golan işgalini genişletecek ve Suriye'nin denetiminde bulunan Dera'yı da işgal edecek.Amerikan ve İsrail planının bir diğer hedefi de Şam'ı düşürmek. Düşüremese bile savunma gücünü zayıflatmak. Yani Suriye'nin savaşı kazansa bile mümkün olduğu kadar zarar görmesini sağlamak.Peki, tüm bu planlara karşı sahadaki son durum ne? Suriye'nin neredeyse tüm kuvvetlerini yerleştirdiği İsrail hattında kaybetme ihtimali yok. İsrail'e karşı tüm savaş planlarını yapan Suriye'nin ihtiyat için beklettiği büyük askeri kuvvetleri var. Bu kuvvetler olası bir işgal girişiminde devreye sokulacak.