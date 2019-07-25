ABD'nin yeni önerisi kabul görmedi

ABD ile yapılan güvenli bölge görüşmelerinde mutabakat sağlanamadı... Türkiye bir kez daha operasyon mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Artık sabrımız kalmadı" dedi. ABD'nin masaya yeni önerilerle geldiğini belirten Çavuşoğlu "Münbiç konusunda oyalama taktiği uygulandığı izlenimi edindik" ifadelerini kullandı.

Güvenli bölge masasında mutabakat sağlanamadı.



Washington'un tavrına değinen Ankara, operasyon mesajını yineledi.



Türkiye ile Amerika arasındaki güvenli bölge krizi devam ediyor. James Jeffrey başkanlığındaki ABD heyeti ile yapılan görüşmelerde mutabakat sağlanamadı. Jeffrey, dün Dışişleri Bakanlığında 3 saat, Milli Savunma Bakanlığında ise 4 saat süren görüşmeler yapmıştı. Son olarak ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile temas sağlandı.



Fırat'ın doğusuna yığınak yapan Ankara operasyon mesajını daha önce vermişti. Ancak ABD'li yetkililer, müzakere talebiyle operasyonun ertelenmesini istemişti.



ABD tarafı masaya yeni önerilerle geldi. Ancak öneriler hükümet tarafından kabul görmedi.



Görüşmelerin bir an önce tamamlanmasını isteyen Ankara bir kez daha operasyon mesajı verdi. Açıklamayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.



Ulusal Kanal'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre de görüşmeler bir süre daha devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ankara'nın beklentileri açıklanmıştı. Fırat’ın doğusunda ABD ile koordineli bir şekilde Türkiye'nin güvenli bölge kurması, PYD'li teröristlerin güvenli bölgeden çıkarılması istenmişti. Bölgedeki mevzilerin imha edilmesi ve ağır silahlarının toplanması gerektiği ifade edilmişti.



Jeffrey'nin temaslarına ilişkin ABD büyükelçiliğinden de açıklama yapıldı. Açıklamada, 14 ay önce imzalanan ve Ankara'nın işlemedi için tepki gösterdiği Menbiç Yol Haritasındaki ilerlemenin somutlaştırıldığı öne sürüldü.





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