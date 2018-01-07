Suriye'yi parçalayarak ülkenin kuzeyinde terör koridoru kurma planı, TSK'nın Fırat Kalkanı harekâtı ile suya düşen ABD, bölgede yeni bir planı hayata geçirmeye çalışıyor. ABD'nin Suriye'deki Arap aşiretleri TSK aleyhine kışkırtıp Türkiye karşıtı yeni bir cephe açmaya hazırlandığı iddia edildi. ABD'nin "Aşiretler Birliği" adı verilen proje için seçtiği merkez ise Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütleri PKK/PYD ve IŞİD'den temizlenen Savran kasabası.

Bölge ülkelerini parçalayarak Büyük İsrail Projesi'ni hayata geçirmeye çalışan ABD, aldığı darbelerin ardından yeni bir sinsi planı devreye koymaya çalışıyor. ABD, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Arap aşiretleri, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine kışkırtıyor.



Yeni Şafak'ın haberine göre; ABD, 'Aşiretler Birliği' adı altında Suriye'de Türkiye karşıtı bir cephe hazırlıyor.



Bölgede etkin aşiretlerin liderleriyle görüşen ABD ve Avrupalı yetkililer, Türkiye karşıtı blok oluşturmaları yönünde telkinde bulunuyor. 'Yerel teşkilatlanma ve aşiretler arası diyalog' başlıkları altında oluşturulmaya çalışılan Aşiretler Birliği projesinin merkez üssü ise bir hayli dikkat çekici. TSK'nın Fırat kalkanı harekatı ile PKK/PYD ve IŞİD'den temizlediği Savran kasabası. Aşiretlerin kışkırtılmaya çalışıldığı bölgelere ilişkin dikkat çeken bir diğer detay ise TSK'ya ait askeri üslerin bulunması.



ABD ve Avrupalı temsilciler Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'te bazı isimlerle görüştü. Suriye'den çıkamayan aşiret liderleriyle de aracılar üzerinden görüşmeler yapılıyor. Savran merkezli ve ABD'nin başrolde olduğu aşiret kışkırtıcılığı kapsamında Baggara, Cimeyli, Badduş, Ageydat ve Ceys gibi Suriye genelinde milyonlarca mensubu bulunan aşiretler öncelikli hedef olarak belirlendi.



Türkiye'yi 'işgalci' olarak gösteren projeyle tüm aşiretlerin Fırat Kalkanı bölgesindeki uzantılarına ulaşılmaya çalışılıyor. ABD, kışkırttığı aşiret mensuplarına, yeterli sayıya ulaşmaları halinde silah desteği sözü de veriyor.



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