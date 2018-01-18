Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'nin YPG açıklamasına ilişkin, "Böyle bir açıklamanın yapılması önemli bir beyan. ABD'nin göndermiş olduğu silahların tekrar iade edilmesi lazım" dedi. AYM'nin 'hak ihlali' kararı sonrası başlayan tartışmalara ilişkin Gül, "Yargıda hiyerarşi olmaz." dedi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, NTV televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.



Gül'ün açıklamaları:



(ABD'nin açıklaması) Türkiye sınır güvenliğini sağlamada muktedir ülkedir. Böyle bir açıklamanın yapılması önemli bir beyan. ABD'nin göndermiş olduğu silahların tekrar iade edilmesi lazım.



(AKP-MHP ittifakı) Türkiye resmi olarak partiler ittifak yapamıyorlar. Bugün ilk defa bir araya geliyoruz. Tüm bu çalışmaların nihai hedefi milli mutabakatın sağlanması. Yasal olarak neler yapılması gerekiyor? AK Parti Kürt seçmenden en fazla oy alan partidir.



"AYM DOSYANIN SAHİBİ GİBİ BİR YARGILAMA YAPAMAZ"



(AYM'nin hak ihlali kararı) Yargıda hiyerarşi olmaz. AYM'nin kararı elbette bağlayıcıdır ama yerel mahkeme, AYM karar aldıktan sonra nihai kararı verecek merciidir. Hiçbir şekilde sınırları aşmamak gerekir. Burada AYM, temek hak ve özgürlüklere ilişkin saldırı var mı o boyuta bakacak. AYM dosyanın sahibi gibi bir yargılama yapamaz.