ABD'nin tatbikat gerekçesiyle 700 araçlık askeri malzemeyi Batı Trakya'ya göndermesi,"denizlerdeki nüfus ve çıkar mücadelesi" olarak değerlendirildi. Uzmanlara göre ABD tatbikatla; aynı zamanda Doğu Akdeniz'de güçlenen Çin'in hakimiyet alanını, Rusya-Türkiye yakınlaşmasını ve İran'ın bölgedeki etkisini hedef alıyor. Anka Enstitüsü Başkanı Rafet Aslantaş, "ABD bayrak gösterecek, dikkatli olmamız gereken bir döneme giriyoruz" dedi

ABD Türkiye sınırına yakın bir bölgeye yığınak yaptı. Uzmanlar, hedefe dikkat çekti.



ABD Ordusu Batı Trakya'da, Türkiye sınırına yakın bir bölgeye 700 araçlık askeri malzeme ve ekipman gönderdi. Gerekçe ise tatbikat olarak açıklandı.



Uzmanlara göre tatbikat Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı ve bölgedeki üstünlüğün kazanılması konusunda mesajlar veriyor. Bu kapsamda hedefte Doğu Akdeniz'de güçlenen Çin de var.



Uzmanlar, tatbikatın özellikle S-400 üzerinden Türkiye-Rusya yakınlaşmasını da hedef aldığı görüşünde.



Anka Enstitüsü Başkanı Rafet Aslantaş, bölgede ABD'nin hedefine de dikkat çekti.



"Dikkatli olmamız gereken bir döneme giriyoruz" diyen Aslantaş'ın Yunanistan ve Rum yönetiminin ajandasına da dikkat çekti.



HABER: ERAY ÇELEBİ

ulusal.com.tr

