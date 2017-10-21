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ABD önce kınadı ardından kutladı

Türkiye'nin Apo posterine yönelik sert çıkışının ardından Amerika'dan önce kınama, ardından kutlama mesajı geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada Rakka'da Öcalan posteri açılması kınandı. Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise terör örgütü PKK/PYD'yi tebrik etti. Ancak PYD'den SDG güçleri diye bahsetti

ABD önce kınadı ardından kutladı

Rakka'nın terör örgütü IŞİD'den terör örgütü PKK/PYD'ye devir teslimine ilişkin Washington'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Amerika, Rakka operasyonunda işbirliği yaptığı PKK'nın Suriye kolu PYD'yi Öcalan posterleri sergilemesi nedeniyle önce kınadı. Hemen ardından ise kutladı.

Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Adrian Rankine Galloway, Anadolu Ajansına konuştu.

Amerika'nın PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığını belirten Galloway, "Öcalan'ın posterinin Rakka'da açılmasını kınıyoruz" dedi. Ayrıca, PYD/YPG önderliğindeki SDG güçlerinin Öcalan posterlerinin sergilemesini onaylamadığını iddia etti.

Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rakka'nın IŞİD'ten alınmasına ilişkin mesajında, ne Öcalan posteri krizine değindi ne de PYD/YPG'nin adını andı. Tillerson, SDG'yi Rakka operasyonundaki başarısı nedeniyle kutladığını açıkladı.

Son açıklama ise Amerikan Büyükelçiliği'nden yapıldı. Açıklamada, "Öcalan, saygı görmeye değer bir şahsiyet değil" denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #türkiye #apo #pentagon #rakka #öcalan #pkk #pyd #sdg
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