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ABD, Patriot teklifini Türkiye'ye sundu

ABD heyeti, Patriot sistemleriyle ilgili satış teklifini Ankara'ya iletti. Türkiye, Patriot satışında Rusya'dan S400 alımının iptal edilmesinin ön koşul olmasına karşı çıkıyor.

ABD, Patriot teklifini Türkiye'ye sundu

ABD yönetiminin, Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma  sistemlerinin satışı için teklifini sunduğu bildirildi. 

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ABD'den gelen bir heyet Ankara'da  Savunma Sanayii Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndaki  muhataplarından oluşan heyetle görüşmeler yapıyor.
Görüşmelerde ABD yönetiminin Patriot sistemleriyle ilgili satış  teklifini Türk tarafına ilettiği öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot  sistemlerinin Türkiye'ye satışına 19 Aralık'ta onay vermişti. ABD Savunma  Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, "Dışişleri  Bakanlığı, tahmini 3,5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş  Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman  satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış  konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi." açıklamasını yapmıştı.

Savunma sistemi paketine 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol  sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik  santralinin yanı sıra iletişim teçhizatları, test cihazları, menzil programları  ve destek ekipmanlarının dahil olduğu ifade edilmişti. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da gazetecilerle yaptığı yıl sonu  değerlendirme toplantısında, "Yaklaşık 1,5 sene önce zaten Patriot almak  istediğimizi mektupla ABD'ye iletmiştik. Zaten dışişleri bakanlığının olur  vermesi de bu talep üzerineydi. Patriot alırız ama aldığımız S-400' leri de iptal  etmeyiz." ifadesini kullanmıştı.

ABD, uzun süredir Türkiye'nin Rusya'dan S400 alımını iptal etmesini  istiyor. Ancak Türkiye, S400'lerin iptal edilmesinin Patriot satışında ön şart  haline getirilmesine itiraz ediyor.

Ankara'nın füze savunma sistemi alımında fiyatın yanı sıra bir diğer  beklentisi teknoloji paylaşımı.

Türkiye, ABD tarafının teknoloji paylaşımında da cazip öneriler  sunmasını talep ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #Patriot
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