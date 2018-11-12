Amerika Türkiye'ye petrol baskısı yapıyor. Aydınlık gazetesi, Türkiye'ye gelen Amerikalı heyetlerin görüşmelerini yazdı. Özel görüşmelerde heyetler Türk yetkililere; "Petrolü İran'dan değil Irak'ta Barzani yönetiminden alın" önerisinde bulundu.

İran'a yönelik yaptırımların ikinci aşaması devreye girmeden önce Amerikalı heyetler Türkiye'ye geldi. Aydınlık'ın ulaştığı bilgilere göre heyetler; Türkiye'nin İran'dan petrol almaması için baskı yaptı. Amerikalılar alternatif olarak ise Irak'taki Barzani yönetimini sundu...



Türkiye'ye "havuç" uzatarak kendi yanına çekmeye çalışan Washington'a, Ankara'dan ise olumsuz yanıt verildi. Yanıtta, Türkiye için İran petrolünün avantajlı olduğu belirtildi.



Türk yetkililerin bu tavrı üzerine Amerikalı heyet bir teklifte bulundu. Habere göre; Amerikalılar Türkiye'ye, "Petrolü İran’dan değil Irak’ta Barzani yönetiminden alın. Biz onlara söyleriz aynı koşullarda size petrol satarlar." dedi.



Konuya ilişkin Aydınlık gazetesine konuşan bir kaynak, Amerika'nın bir taşla iki kuş vurmak istediğini ifade etti.



Öte yandan Suriye'de iş yapan bir firma yetkisi Aydınlık'a "PYD'nin petrolü barzani bölgesine gidiyor" bilgisini verdi. Yetkili, "PKK/PYD denetiminde bulunan petrol sahalarından çıkarılan petrolün ihtiyaç fazlası bölümü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne götürülüyor." dedi.



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