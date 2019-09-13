ABD ''PKK'' diyemedi

Sözcü, "Diyarbakır anneleri" sorusunu geçiştirdi. Sözcü Ortagus'un açıklamalarında ne PKK ne HDP ifadesi vardı. Sadece, "Barışçıl protesto hakkını destekliyoruz" dedi.

Sözcü Ortagus'a, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler soruldu.

Cevabında PKK terör örgütünden, HDP'den veya çocukların kaçırılmasından bahsetmeyen Ortagus, "Orada olanların farkındayız." ifadelerini kullandı.

"Bize genel anlamda protestolara ilişkin benzer sorular sorulduğunda, ABD'nin düşünce ve konuşma özgürlüğününün yanı sıra barışçıl protesto hakkını desteklediğini ifade ediyorum." diyen Ortagus, "Bu hakların, demokrasinin temelleri olduğuna inanıyoruz." açıklaması yaptı.

ulusal.com.tr

