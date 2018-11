Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik yazdı...

Son günlerde ABD’den gelen açıklamalar tartışılıyor.

ABD, üç PKK’lının başına ödül koydu. Hemen “ABD PKK’yı çiziyor” hevesine kapılanlar oldu.

ABD’li yayın kuruluşu NBC News, “Beyaz Saray, Fetullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmenin yollarını arıyor” diye bir haber yaptı. Sazan gibi atlayanlar ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump yalan dese de hâlâ umutlu olanlar var.



PKK VE FETÖ ABD GÜCÜ

Hemen belirtelim.

PKK ve FETÖ bağımsız örgütler değil.

İkisinin de ipi ABD’nin elinde.

İkisi de ABD’nin “kara gücü.”

İkisi de ABD’nin verdiği her görevi yapıyor.

Hem Türkiye içinde, hem dünyada.



APO’YU VERDİ

Amerikancılar Türkiye’de çok sıkıştılar.

ABD propagandası yapmakta zorlanıyorlar.

Bu tür haberleri öne çıkararak yeniden sahneye çıkmaya çalışıyorlar.

Son günlerde, “ABD Apo’yu verdi, Fetullah Gülen’i de verebilir” diye propaganda yapıyorlar.

ABD, Apo’yu Türkiye’yi çok sevdiği için vermedi. Canlı bombanın pimini çekti gönderdi. “Türkiye daha da karışır” diye düşünmüştü.

Sonrasında da bunu yapmaya çalıştı.

Dönemin Başbakanı Ecevit de bunun farkındaydı. Kaygısını, diplomatik bir dille, “ABD Apo’yu niye verdi anlayabilmiş değilim” diye anlatmıştı.



FETULLAH GÜLEN

Belli ki ABD’de benzer hesaplar yapanlar var. NBC News’e bu bilgilerin bilinçli bir şekilde sızdırıldığı anlaşılıyor.

“Bir taşla birkaç kuş vurma” ABD’nin klasik taktiği.

Tabi Amerika’da bir tek Amerika yok. Birkaç tane Amerika’dan söz ediliyor.



ABD’Lİ DANIŞMAN

Yanılmıyorsam 2014 yılıydı.

ABD’den eski bir Pentagon ve Beyaz Saray Danışmanı, Türkiye’ye gelmişti. Belirlenen isimlerle 7-8 kişilik gruplar halinde çok sayıda toplantı yaptı. Toplantıya davet edilen bir gazeteci arkadaşım telefon açtı. “Aklına gelen bir soru var mı?” diye sordu.

Ben de üç soru önerdim. Bunlardan biri de FETÖ’nün geleceği ile ilgiliydi. Toplantı sonrasında Pentagon ve Beyaz Saray danışmanının yanıtını şöyle aktardı:

“Örgütün elinde çok büyük bir para bulunuyor. Başındaki Fetullah Gülen denetimimiz altında. Ama yaşlı ve hasta. Ölünce bu kadar büyük bir paraya kimin hükmedeceği konusunda endişeler var. Amerika’da bu işlerle uğraşanların bu konuyu gündemlerine aldıklarını sanıyorum.”

ABD’nin FETÖ’nün Gülen sonrasını bile planladığının göstergesi.



CIA’NIN ÖRGÜTLERİ

İkisi de CIA denetiminde.

ABD onların güvenliklerinin garantörü, onlar da ABD’nin hizmetinde.

PKK’ya binlerce TIR silahı ABD verdi.

Beyaz Saray Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin açıklamaları ortada.

İtiraf demek yanıltıcı olur.

ABD açık oynuyor.

FETÖ için de durum aynı.

FETÖ’ye her olanağı onlar sağladı.

ABD kurdu, besledi, büyüttü.

Pensilvanya’da koruma altında.



VAZGEÇMEZ

Özetlersek;

ABD bölgemizle ilgili hesaplarından vazgeçmiş değil.

Irak’ı, Suriye’yi, İran’ı, Türkiye’yi, ... bölmek için her yolu deniyor.

“2. İsrail” planı da masasında.

ABD bölgede yenilse de, planlarını bırakacağa benzemiyor.

Bu nedenle, “ABD’nin FETÖ ve PKK’dan vazgeçebileceği” iddiaları hayal.

ABD bu örgütlerin sadece bugününü değil,

Yarınını bile planlama çabasında.

Yığınakta hata yaparsak, taktiklerle düzeltemeyiz.

PKK ve FETÖ ile mücadele, ABD ile mücadele ile aynı..!