ABD, PKK/PYD'ye "IŞİD" bahanesiyle 250 tır silah daha yolladı. Açıklamayı PKK'nın uzantısı olan SDG'nin sözcüsü Kino Gabriel yaptı. Gabriel, "ABD bize zırhlı Hummer araçları ile ağır silahlar gönderdi" dedi.

Amerika terör örgütlerine silah desteğinde bulunmaya devam ediyor. Son olarak 250 tır silah daha PKK/PYD'ye gönderildi.



PKK/PYD'lilerden oluşan SDG'ye "IŞİD'le mücadele" bahanesiyle gönderilen silahlarla ilgili SDG Sözcüsü Kino Gabriel açıklama yaptı. Gabriel, Amerika'nın kendileri,ne ağır silah yolladığını doğruladı.



Sputnik'e konuşan SDG'li bir yetkili de silahların önceki gün ABD tarafından gönderildiğini kaydetti



"ABD, Heccin operasyonu nedeniyle bize zırhlı Hummer araçları ile ağır silahlar gönderdi. 250 tırla silah ve zırhlı araçlar gönderdi. Bize gönderilen silahlar içerisinde otomatik makineli tüfekler, havan topları ve diğer hafif silahlar var. Silahlar ve zırhlı Hummer araçlar Kuzey Irak’tan kara yoluyla Semelka Sınır Kapısı’ndan sokuldu. Oradan da Deyrizor kentinin doğusunda DEAŞ’tan temizlediğimiz bölgelere bırakıldı."



