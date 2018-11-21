PKK liderlerinin başına ödül koyan Amerika, arka planda da örgüte yardıma devam ediyor. Son olarak ABD'nin Süleymaniye Havalimanı üzerinden Kandil’e tıbbi yardım malzemesi gönderdiği ortaya çıktı.

PKK'nın liderlerinin başına 12 milyon dolar ödül koyan Amerika, bir yandan da terör örgütünü besliyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde PKK hedeflerini tek tek yok ederken, zor durumdaki PKK'nın imdadına yine ABD yetişti.



Amerika, Kandil'e sıhhi yardım gönderdi. Yeni Şafak'ın haberine göre Irak kuzeyindeki Süleymaniye Havaalanı'na inen Amerikan kargo uçaklarındaki yaşam ve sağlık malzemeleri önce Erbil'e gönderildi. Daha sonra buradan da PKK için dağıtıma çıkarıldı.



Malzemelerin bir bölümü Kandil bölgesindeki teröristlere ulaştırıldı. Bir kısmı da Erbil üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki PKK'lılara yollandı.



Dağıtılan binlerce kolide tıbbi malzemelerin yanı sıra mayın arama dedektörleri ve hafif silahlar da bulunuyor. Askeri kaynaklar, ABD'nin bir süredir PKK ağır silah dışında yaşam malzemesi de verdiğini aktardı.



ulusal.com.tr