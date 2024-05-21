ABD, PKK yandaşlarına sahip çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri, 6-8 Ekim terör olayları davasında ceza alan PKK yandaşlarına sahip çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Türkiye'de ifade özgürlüğünü ihlal eden her türlü eyleme karşıyız" dedi.

ABD, PKK yandaşlarına sahip çıktı!
Editör: Haber Merkezi

Terör örgütü PKK’nın silah ve para kaynağı ABD’den, 6-8 Ekim terör olayları davasında HDP’lilere verilen cezalara ilişkin açıklama geldi

Davada, eski HDP'nin eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş’a 42 yıl; Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, 6-8 Ekim 2014’te sokak çağrısı yaparak Türkiye’nin şehirlerini yangın yerine çeviren terör yandaşlarına sahip çıktı.

Erbil merkezli yayın organı Rûdaw’ın sorusunu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Biz bu dosyaları önemsiyor ve yakından takip ediyoruz. ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğüne tam desteğini yineler ve ifade özgürlüğü hakkını ihlal etmeyi amaçlayan eyleme karşı çıkar" yanıtını verdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# abd # selahattin demirtaş # figen yüksekdağ
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