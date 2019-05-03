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ABD S-400'lere neden karşı? Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel değerlendirdi

"ABD, Türkiye güçleneceği için S-400'lere karşı çıkıyor!" Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel; Fırat'ın doğusundan F-35'lere, ABD seçimlerinden S-400'lere gündemdeki gelişmeleri Ulusal Kanal yayınında değerlendirdi....

ABD S-400'lere neden karşı? Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel değerlendirdi

S-400 tartışmaları, gündemdeki yerini koruyor. Amerika tehdit etsede Türkiye takvim işliyor mesajını veriyor. Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, Amerika'nın neden S-400'lere karşı çıktığını anlattı.

Fırat'ın Doğusu Türkiye için tehdit. Amerika buradaki PKK'lılarla işbirliğine devam ediyor. Erenel'in tespitine göre, ABD zamana oynuyor.

Amerika'nın İran'a yaptırımları da gündemde. Erenel, Trump'ın seçimlerde yeniden kazanabilmek için İran'a karşı adım atacağını düşünüyor.

Emekli Tuğgeneral Erenel, F-35 uçaklarına da değindi, sorunlar olduğuna dikkat çekti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #s-400 #fahri erenel
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