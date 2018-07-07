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ABD savaş gemisi boğazdan geçti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 20 Borda numaralı USS 'Mount whitney' adlı gemi saat 17.00'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi.

ABD savaş gemisi boğazdan geçti
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait  20 Borda numaralı USS 'Mount whitney' adlı gemi saat 17.00'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi.

Savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerin güvertede olduğu gözlendi. 

Geminin arka kısmında askeri helikopter görülürken helikopterin yan tarafında ise ağır silahlar ile nöbet tutan askerler dikkat çekti. 

189 metre uzunluğunda 33 metre genişliğinde 'Blue Ridge' sınıfı komuta ve kontrol  gemisi Karadenize açıldı.

Dün de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 78 Borda numaralı 'USS Porter' isimli güdümlü füze derstroyeri saat 16.30'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girerek Karadeniz'e açılmıştı.

Kaynak: DHA
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