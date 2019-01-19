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ABD savaş gemisi "USS Donald Cook" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Donanmasına ait, 75 borda numaralı "USS Donald Cook" adlı askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ABD savaş gemisi "USS Donald Cook" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. 

Ege Denizi yönünden gelerek saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 75 borda numaralı "USS Donald Cook" adlı askeri gemi, 12.50'de Çanakkale önlerine ulaştı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği 154 metre boyundaki savaş gemisi, saat 13.10'da geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü. 

Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #çanakkale
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