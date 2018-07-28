ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemediğini savundu. Mattis "Türkiye ile yakın çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Pentagon basın ofisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Türk-Amerikan ilişkilerindeki yükselen tansiyona ilişkin açıklamalar yapAN Mattis, Trump'ın tehditlerine ilişkin "Türk-Amerikan ilişkileri ve askeri operasyonlarına bir etkisi olmadı. Şu aşamada, Türkiye ile yakın çalışmaya devam ediyoruz." dedi.



Mattis, F-35 uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi kararının hatırlatılması üzerine "Bu askeri ilişkilerimizi etkilemez" ifadelerini kullandı.



ABD Savunma Bakanı, birkaç hafta içinde Türkiye ile ABD'nin Münbiç'te ortak devriyelere başlayacağını belirtti.



Eğitim ekipmanlarının İncirlik'e indiğini söyleyen Mattis "Ortak eğitimlerin ne zaman başlanacağından emin değilim, önce ekipmanı getirmemiz ve devam etmemiz için tüm koşulları hazırlamamız gerekir." dedi.



ulusal.com.tr