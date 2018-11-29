ABD yönetimi, Yemen savaşında Suudi Arabistan'a verdiği desteği sonlandırma kararı aldı. Karar Senato'da onaylandı. Verilen kararda, Kaşıkçı cinayetinin büyük rol oynadığı belirtildi.

Amerikan Senatosu, Yemen'de iç savaşa neden olan Suudi Arabistan'a verilen desteği kesmeye hazırlanıyor.



ABD yönetiminin Yemen savaşında Suudi Arabistan'a verdiği desteği bitirmesini öngören karar tasarısı oylamaya sunuldu.



Karar tasarısı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun itirazlarına rağmen 37'ye karşı 63 oyla kabul edildi.



Karar, Trump yönetiminin, El Kaide ile savaşmadıkları sürece Yemen'deki tüm birliklerin ve Suudi Arabistan öncülüğündeki hava saldırılarına verilen desteği 30 gün içinde bitirmesini öngörüyor.



ABD'li Senatörler Bernie Sanders, "Yemen'deki savaşta neler olduğuna ve bundaki rolümüze karar vermeliyiz ve bugünkü oylama budur" değerlendirmesinde bulundu.



Karar tasarısı, daha sonra ABD Başkan Trump'ın onayına sunulucak.



Öte yandan aynı gün Kongrede brifing veren ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuştu.



Mattis, cinayete ilişkin ses kaydını dinlemediğini ancak kaydın çevirisini okuduğunu ifade etti. Ayrıca cinayetin kimin tarafından işlendiğine ilişkin henüz ellerinde net bir sonuç olmadığını öne sürdü.



ABD Savunma Bakanı "Veliaht Prens'in dahlinin olduğuna dair açık bir delilimiz yok. Ne istihbaratta ne de kimsede açık bir delil yok." diye konuştu.



ulusal.com.tr