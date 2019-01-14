Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik yazdı...

Trump’un Suriye kararı tartışılıyor.

Çelişkili açıklamalar peş peşe.

ABD’de iç mücadele hızlandı.

“PKK/PYD’yi güvence altına alma” çabası öne çıktı.

Yahudi lobisi fazla mesaide.

İsrail kararı değiştirmek için kulis faaliyetinde.



AÇIKLAMALAR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye’ye gelmeden İsrail’de konuştu. Türkiye ile PKK/PYD’yi korumak için anlaşma yapmadan çekilmeyeceklerini söyledi.

“Kara gücü” PKK/PYD’ye güvence verdi.

Bolton’un açıklamaları Türkiye’de tepkiyle karşılandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, “Türkiye bu konuda güvence verdi”ısrarı ise kafa karıştırdı.

EŞZAMANLI GELİŞMELER

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ile birlikte eşzamanlı başka gelişmeler de yaşandı.

Arap Birliği Suriye’ye “geri dön” çağrısı yaptı.

ABD’ye yakın Arap ülkelerinin Suriye trafiği arttı.

BAE, Bahreyn Şam büyükelçiliklerini yeniden açtı.

Hazırlık yapanlar olduğu duyuruldu.



JOSHUA LANDİS

Joshua Landis. ABD’de faaliyette bulunan Ortadoğu Araştırmalar Merkezi Direktörü. Uzun yıllar Ortadoğu ülkelerinde yaşamış biri. Suriye’yi de iyi tanıyor.

Son günlerde ne yazıyorsa o oluyor.

Arap Birliği’nin Suriye’yi geri çağıracağını çok önceden belirtmişti.

Tespit ve önerileri şöyle:

Esad kazandı.

ABD, Suriye’de yönetimle ilişkiye geçmeli

Suriye’nin yeniden imarına önderlik etmeli.

Suriye halkını kazanmalı.



TEHLİKELİ HAMLELER

ABD sinsi bir çaba içinde.

Yeni dönemde Suriye’yi etkilemeye çalışıyor.

Suudi Arabistan’la birlikte “Türkiye düşmanlığı” yapıyor.

Suriye’yi “Türkiye düşmanı” cepheye çekme peşinde.

Suriye içinde de bu oltaya takılanlar var.

Suriye’nin yaşadıklarından sadece Türkiye’yi sorumlu tutan ekip.

ABD’yi ve büyük planı iyi göremiyorlar.

AKP de Esad yönetimi ile doğrudan temasa geçmeyerek ABD değirmenine su taşıyor.



AMAÇ

CIA, çatlaklarda çıkış arıyor.

ABD’nin amacı belli.

Türkiye-Suriye gerilimi.

Astana Sürecinde kriz.

Türkiye, Rusya, İran arasında güvensizlik.

Bölge ülkelerinin birliğini bozma.

Suriye’den kaçarken, mayın döşüyor.



GÜVEN KRİZİ

Erdoğan Trump’la görüşüyor.

İktidara yakın medya kahramanlık gibi sunuyor.

ABD heyetlerinin biri geliyor, biri gidiyor.

Rusya ve İran yakından izliyor.

Türkiye’nin neyin peşinde olduğunu anlamaya çalışıyorlar.

Malum ekonomik kriz var.

Para ihtiyacı had safhada.

“Türkiye ikili oynar mı” kaygısı hep gündemde.

Güven sorunu yaşanıyor.



TÜRKİYE NE YAPMALI

Peki Türkiye ne yapmalı?

Bu soruyu, daha önce bölge ile ilişkileri koordine eden, komşularla dostluk denizi kuran siyasetçi, bürokrat ve işadamları ile konuştuk. Önerilerini şöyle:

-Şam’da hemen büyükelçilik açılmalı.

-Erdoğan hemen bir Suriye Özel Temsilcisi atamalı.

-Suriye politikası tek merkezden yönetilmeli. Bu temsilci Şam’la doğrudan temasa geçmeli.

-Suriye’ye toprak bütünlüğü güvencesi verilmeli.

-Kafa karıştıracak hareketlerden kaçınılmalı.

-Fırat’ın doğusunda Şam’la koordineli hareket edilmeli.

-Suriye’de, “Irak’ın kuzeyi” gibi bir oluşuma izin verilmeyeceği konusunda kararlılık net bir şekilde hissettirilmeli.

-Astana Süreci daha da aktifleşmeli.

-Şam’ın “Türkiye düşmanı cepheye” kayması kesinlikle önlenmeli.

İtirazı olan var mı?