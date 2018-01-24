Afrin harekâtının hedeflerinden biri de Amerika’yı bölgeden çıkarmak. Peki, Amerika Suriye’den nasıl çıkacak? İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ bu soruya yanıt verdi. Uludağ, “bir devlet sürekli kaos oluşturuyor ve teröristleri destekliyorsa, o devlete karşı dünya birleşir. Kudüs’te olduğu gibi” dedi.

Türkiye’yi güneyden çevreleyen bir taarruz cephesi oluşturan Amerika’ya Türk Milleti artık güvenmiyor. Afrin harekâtının hedefi yalnızca teröristleri yok etmek değil. Amerika’nın varlığı da sona erdirilmek isteniyor.



İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ’a göre Afrin harekâtı ile Amerika mesaj veriliyor.



PKK/PYD’ye doğrudan silah yardımının 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapıldığının altını çizen Uludağ, Amerika’nın bölgeden nasıl çıkarılacağı sorusuna yanıt verdi.



Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ, Soçi zirvesinin önemine vurgu yaptı; “Astana ve Soçi barışın önünü açar” dedi.



Haber: Ufuk Akkaya

Kamera: Akın Kara

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