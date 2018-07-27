Uzmanlar Washington'un yaptırım tehdidine Ankara'nın sözlü karşılık vermesi yerine sahada somut atması gerektiğini söyledi. İncirlik ve Kürecik üslerinin Amerika'ya kapatılması çağrısı yapan uzmanlara göre, Ankara Şam ile de işbirliğine derhal başlamalı.

Washington'un Rahip Brunson üzerinden Ankara'ya yaptırım tehdidi savurmasına karşı Ankara'nın en etkili nasıl yanıt vereceğine ilişkin uzmanlardan önemli uyarılar geldi.



Washington'a karşı Ankara askeri ve ekonomik olarak sahada atacağı birçok seçeneği elinde bulunduruyor. Bunlardan ilki operasyonel faaliyetlerde kullanılan İncirlik ile Kürecik Hava Üslerinin Amerika'ya kapatılması.



Menbiç mutabakatının da sağlıklı işlemediğine dikkat çeken uzmanlar, Amerika'nın kara gücü olan PKK/PYD'ye karşı operasyonların sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Ankara Şam işbirliğine dikkat çekti.



Olası bir yaptırımda Türk ekonomisinin olumsuz etkileyeceğinin belirten uzmanlar, "telafi için başta Çin ve Rusya olmak üzere yerli para ticaretine hız verilmeli" görüşünde.



ulusal.com.tr