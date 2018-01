Vatan Partisi'nin öncülük ettiği başta İncirlik olmak üzere Türkiye'deki ABD üslerinin kapatılması çağrısının haklılığı bir kez daha tescillendi. Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlattığı amansız mücadele kararlılıkla devam ederken, ABD'nin, Amanos Dağları'nın zirvesinde kurulu Kisecik Radar Üssü'nden, köşeye sıkışan PKK/YPG'ye anlık istihbarat desteği verdiği ortaya çıktı...

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in yıllardır yaptığı bu kritik uyarının haklılığı, TSK'nın vatan mücadelesi verdiği Afrin harekâtı ile bir kez daha tescillendi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ÖSO güçleriyle başlattığı Afrin harekâtında, Suriye'yi parçalayıp ülkenin kuzeyinde yani Türkiye sınırında bir terör koridoru kurmak isteyen ABD'nin kirli oyunları bir bir deşifre oluyor.



Zeytin Dalı Harekâtı ile köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG'ye ABD'nin anlık istihbarat desteği verdiği ortaya çıktı.



Terör destekçisi ülkenin, TSK'yı başarısızlığa uğratmak için giriştiği bu kirli oyunun tezgâhladığı yer ise yine Türkiye...



Yeni Şafak'ın haberine göre ABD, bölücü terör örgütünü, Türkiye'den havalanan her uçaktan, bu uçakların vuracağı noktalardan ve atılan her füzeden haberdar ediyor.



Dahası ABD, operasyonun başladığı 20 Ocak'tan bu yana Reyhanlı ve Kilis'e isabet eden roketlerin atılması için de teröristlere yardımcı oluyor. ABD'nin; Kisecik, Kel Dağı ve Kürecik radar üslerinden edindiği bilgileri PKK'ya anlık olarak ilettiği belirtiliyor.



Kisecik Radar Üssü'nden, terör örgütüne koordinatlar veriliyor, Türkiye'den havalanan her uçağın vuracağı noktalar, örgüte önceden iletiliyor.



NATO ağında bulunan radar verileri üzerinden Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarının her hareketini gören ABD ordusu, vurulacak muhtemel noktalara ilişkin verileri PKK'ya servis ediyor.



Afrin'e yönelik hava taarruzunda uçak, İHA ve hatta füzeleri ilk olarak tespit edebilecek radar, Hatay-İskenderun'daki Arsuz beldesinin Kisecik köyünde bulunuyor. 2004 yılında Amanos dağlarının zirvesinde kurulan Radar Üssü, NATO tesisi olarak geçiyor. Hatay-Yayladağı'nda sınırın sıfır noktasındaki Kel Dağı'nda da bir radar üssü bulunuyor. Kel Dağı ve Kisecik'teki radar sistemleri en az 400 kilometrelik yarıçaptaki her hava hareketini takip edebiliyor. Malatya'daki Kürecik radarı ise 1000 kilometrelik yarıçapta gökyüzünü tarıyor. Radarın kapsama alanına Suriye, Irak, İran, hatta Kıbrıs da giriyor.



ulusal.com.tr