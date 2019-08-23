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ABD terör örgütü PK/PYD'ye destek olmaya devam ediyor

Türkiye sınır içinde ve sınır ötesinde PKK'ya büyük darbe vururken, Amerika terör örgütü PK/PYD'ye destek olmaya devam ediyor. Terör örgütüne yapılan yeni sevkiyatlar görüntülendi. 60 tır, terör örgütünün bulunduğu üslere gitti.

ABD terör örgütü PK/PYD'ye destek olmaya devam ediyor

Sınır içinde "Kıran", sınır ötesinde "Pençe" ile, Türk Silahlı Kuvvetleri bölücü terör örgütü PKK'nın belini kırıyor.

Köşeye sıkışan örgütün silah ve mühimmatları hava destekli operasyonlarla imha ediliyor. Türkiye PKK'nın üzerine giderken, Amerika ise desteğini hız kesmeden sürdürüyor.

Amerika ile güvenli bölge mutabakatı yapan Türkiye, PKK'ya destek konusunda mesajlarını açıkça verse de, görüntüler değişmedi.

Yaklaşık 60 tırlık konvoy, Suriye-Irak arasındaki Simelka sınır kapısından giriş yaptı. 

Terör örgütüne destek için Amerika tarafından gönderilen tırlarda prefabrik evler, beton bloklar ve uzun araçlar olduğu görüldü. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #abd #pyd
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