ABD Ticaret Bakanı Türkiye'de

Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile biraraya geldi.

Türkiye ile Amerika arasında hem Fırat'ın Doğusu hem S-400'ler üzerinden ipler gergin. Amerika Ticaret Bakanının kritik süreçte Türkiye'ye yaptığı uzun süreli ziyaret de bu kapsamda dikkatleri üzerine çekti.

Ross, Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve özel sektör temsilcileriyle biraraya geldi. Albayrak ile görüşmede iki ülke arasındaki "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi" görüşüldü .



Pekcan, Ross ile ikinci görüşmesinde ortak basın açıklaması yaptı. 100 milyar dolarlık hedef görüşmenin ana gündemi oldu.



İki ülke arasında öncelikli sektörler belirlendi.



Ortak basın toplantısının arıdndan Amerika Ticaret Bakanı, Beştepe'de Cumurbaşkanı ile biraraya geldi.



Cumhurbaşkanı, Ross ile görüşmesinden önce açıklamalar yaptı.



Öte yandan Amerika Ticaret Bakanı Ross'un beş gün boyunca Türkiye'de bulunduğu temaslarda ne S-400 ne de F-35'lerle ilgili açıklama yapılmaması ise dikkat çekti.



Ekonomist Bülent Esinoğlu, Amerika'nın ziyaretideki asıl amacı anlattı.



ulusal.com.tr