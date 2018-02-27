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ABD TSK'yı hedef aldı PKK'yı övdü

Pentagon'un "diplomatik temas" açıklaması Türk Dışişleri tarafından yalanlandı. Bunun üzerine Amerika'dan Türkiye'yi hedef alan bir açıklama geldi. Amerikalı Albay, Afrin harekatının bölgede Amerika'nın dikkatini dağıttığını söylerken PKK/PYD'ye de sahip çıktı, "mücadelelerinden dolayı gururluyuz" dedi. Ryan Dillon, teröristleri eğitmeye devam edeceklerinin altını çizdi

ABD TSK'yı hedef aldı PKK'yı övdü

Amerika, Suriye'de terör örgütlerini desteklemeye devam edeceğini bir kez daha açıkladı.

Amerikalı komutan Ryan Dillon, yaptığı açıklamada Türk Ordusunun Afrin'de yürüttüğü harekatı hedef aldı, terör örgütü PKK/PYD'ye sahip çıktı.

Her fırsatta "IŞİD'le mücadele" bahanesini öne süren Amerika, Zeytin Dalı Harekatı'nın terör örgütü IŞİD'le mücadele eden Amerika'nın dikkatini dağıttığını iddia etti. Afrin operasyonu nedeniyle "savaşçı" olarak nitelendirdiği PKK/PYD'li teröristlerin Fırat'tan çekilmek zorunda kaldığını ve Amerika'nın bu durumdan kaygı duyduğunu belirtti.

Pentagon'un Afrin konusundaki "diplomatik temas" söylemi Türk Dışişleri tarafından yalanlanmıştı. Dillon da Menbiç kriziyle ilgili bu konuyu gündeme getirdi. Menbiç için iki ülke arasındaki diplomatik çabanın çok önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan Amerikalı Komutan, terör örgütü PKK/PYD'ye iltifatlar yağdırdı. Terör örgütü için "IŞİD'le mücadelede kendini ispatlamış ortaklarımız" ifadelerini kullanırken, terör örgütünün bölgedeki komutanı için "Fevkalade, sözlerine sadık bir komutan” şeklinde konuştu. Mücadelelerinden dolayı PKK/PYD'le ilgili "gururluyuz" dedi.

Terör örgütüne övgüler dizen Dillon, destek ve eğitime de devam edeceklerinin altını çizdi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #tsk #pkk #afrin
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