Türk ordusu, Afrin'de terör örgütü PKK-PYD'yi bozguna uğratırken Washington'dan üst düzey heyet gözdağı vermek için Ankara'ya geliyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson başkanlığındaki heyet önümüzdeki günlerde yapacağı temaslarda Türkiye'den, terör örgütü PYD'nin daha fazla üstüne gitmemesini isteyecek. Uzmanlar göre ise Ankara kararlı tavrını sürdürerek bu talebi kabul etmeyecek

Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken Amerika, terör örgütü PKK-PYD'ye yardım için diplomatik ve askeri yetkililerini Türkiye'ye yolluyor. Washington'dan üst düzey heyet Ankara'ya gözdağı vermeye geliyor.



11 ila 16 Şubat tarihinde Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Reymond McMaster Türkiye'de bir dizi üst düzey temaslarda bulunacak.



Afrin'deki operasyonun konuşulacağı görüşmelerde Amerikalı heyetin ilk hedefi terör örgütü PKK-PYD'ye kurtarmak olacak.



Zirvede, harekât başlattıktan sonra Tillerson'ın yaptığı güvenli bölge teklifinin de gündeme gelmesi bekleniyor.



Menbiç'teki ABD varlığının da görüşüleceği Ankara'daki temaslardan önce dikkat çeken bir olay yaşandı. Amerikalı generaller terör örgütünün işgal ettiği Menbiç'te PYD'li teröristlerrle bir kez daha poz verdi.



Peki, Ankara, Washington'un çantasındaki taleplerine nasıl yanıt vermeli? ANKA Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sencer İmer'e göre, Türkiye hava üslerini Amerika'ya kapatmayı gündeme getirmeli.



İmer, Türkiye-Rusya-İran zirvesinin İstanbul'da yapılmasına da dikkat çekti.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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