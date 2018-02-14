AA tarafından yayınlanan 'ABD, Türkiye'nin güvenini neden kaybetti' başlıklı infografikte, "ABD, Türkiye'nin bekasını tehdit eden terör örgütleri PKK-PYD-YPG ve FETÖ'yü koruyup güçlendirerek Türkiye'nin güvenini kaybetti" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, grafikte, "ABD, Suriye'nin dörtte birini işgal eden PYD/PKK'dan şimdi ordu kuruyor" denildi

"Anadolu Ajansı (AA), başlığında 'ABD, Türkiye'nin güvenini neden kaybetti?' sorusunun yer aldığı bir infografik yayınladı.



İnfografikte şu maddeler yer aldı:



"- Türkiye'nin ABD'yi PYD/PKK ve FETÖ'ye destek vermekten vazgeçirme çabaları sonuç vermedi.



- Washington yönetimi, Suriye'de Türkiye ve ılımlı muhaliflere sırtını dönüp PYD/PKK'yı ana müttefiği edindi.



- Washington yönetimi, darbe tezgahlayan FETÖ elebaşını iade etmek bir yana, ifadesine dahi başvurmayarak hamiliğini gösterdi.



- Hakan Atilla Davası, FETÖ ve ABD'nin, Türkiye'ye karşı yeni kumpaslar kurabileceğini ortaya koydu.



- PYD/PKK'yı Fırat'ın batısına geçirmeme, Menbiç'ten çıkarmama, DEAŞ bitince desteğini kesme, binlerce TIR'la verdiği silahları geri alma güvenceleri boşa çıktı.



- ABD, Suriye'nin dörtte birini işgal eden PYD/PKK'dan şimdi ordu kuruyor."



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