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ABD Türkiye sınırına asker yığdı

Amerika ve PKK ortak hareket ediyor. Pentegon, Suriye’nin güneyindeki Tenef Üssü ile Irak’taki bazı askerlerini Türkiye sınırına sevk etti. PKK da Türkiye’nin olası operasyonuna karşı Deyrizor ve Rakka’daki 3 bin teröristi ülkenin kuzeyine kaydırdı.

ABD Türkiye sınırına asker yığdı

ABD önce IŞİD'i bahane ederek Türkiye sınırını cephaneliğe çevirdi. Şimdi de Ayn el-Arab güzergahına asker gönderdi.

Pentagon, Suriye’nin güneyinde kurduğu Tenef Üssü ve Irak’ta bulunan birliklerinden bir kısmını Türkiye sınır hattına gönderdi. Son 10 günde PKK bölgesine gönderilen ABD askeri sayısı 500’ü aştı. 

Yeni Şafak'ın haberine göre Amerika ve PKK ortak hareket ediyor. Amerika askerlerini sınıra kaydırırken PKK da Deyrizor ve Rakka cephesinden 3 binden fazla teröristi kuzey bölgelerine gönderdi.

Daha önce Rusya ABD'yi Tenef üssünden çekilmesi için uyarmıştı. Moskova Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Direktörü Mikhail Mizintsev, ABD kontrolündeki bölgelerde açlıktan ölenlerin olduğunu duyurmuştu.

Ayrıca, Amerika, Deyrizor kırsalının yerel halktan arındırılması için beldeleri bombalamayı sürdürüyor. Deyrizor Yerel Meclisi Eski Üyesi Kerem Fireyah, yerleşkeleri hedef alan ABD bombardımanlarında son 1 ayda katledilen sivil sayısının 270'i aştığını söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #pkk
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