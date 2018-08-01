Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders açıklamasında, "Türk İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak. Yaptırım gerekçesi iki bakanın rahip Brunson'ın tutukluluğunda ilişkili bulunması" dedi
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ABD'ye giriş yasağı konulduğu belirtildi
Ankara'dan yaptırım açıklaması:
ABD'nin rahip Andrew Brunson restinin ardından Türkiye'den ilk tepki geldi.
Habertürk'ün haberine göre, bir Hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamada 'aklıselim' vurgusu yapılırken "ABD tarafı bir adım atarsa bu adımlara cevap verilecektir. Kurulan diyalog mekanizmasının işletileceğini, ABD tarafında aklı selimin ve diplomasinin galip geleceğini umuyoruz. Aksi takdirde iki ülke ilişkileri onarılmayacak şekilde zarar görecektir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Şu anda ABD makamları ile görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler karşılıklı anlayışa dayalı ve oldukça yapıcı bir atmosferde sürüyor. İki ülkenin de geçmişten gelen güçlü bağları ve stratejik işbirliği var. Görüşmelerde iki taraf da bu ilişkileri koruyacak iradeyi ortaya koydu.
ABD tarafında, bu görüşmelere ve kurulan diyalog mekanizmasına rağmen, kamuoyuna yansıtıldığı gibi bir “ekonomik yaptırım” çalışması içerisine girilmesi talihsizlik olur. Görüşmeler bu kadar yapıcı bir havada geçerken, bu sürece geri döndürülemez şekilde zarar verilme çabası kabul edilemez.
Türkiye bu diyalog sürecinin iki ülke için de olumlu sonuçlar vermesini amaçlıyor. Ancak elbette, ABD’den olası bir yaptırım kararına mütekabiliyet esasına göre cevap verilecektir. Bu kapsamda hükümetimiz, ABD’nin kararına karşı bir yaptırım listesi hazırlamak üzere çalışmalara başladı. Türkiye, elbette tedbirlerini alacak, ABD tarafı bir adım atarsa bu adımlara cevap verecektir.
Kurulan diyalog mekanizmasının işletileceğini, ABD tarafında aklı selimin ve diplomasinin galip geleceğini umuyoruz. Aksi takdirde iki ülke ilişkileri onarılmayacak şekilde zarar görecektir.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA:
ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz.
İki Sayın Bakanımızı hedef alan sözkonusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir.
Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur.
ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz.
Hiçbir amaca hizmet etmeyecek sözkonusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir.
ABD'NİN YAPTIRIM UYGULADIĞI ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN İLK AÇKLAMA
Abdulahmit Gül sosyal medya hesabı twitter üzerinden ABD'nin kendisine uyguladığı yaptırıma ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım.
ABD'DEN BİR YAPTIRIM DAHA
ABD Senatosu, daha önce komisyondan geçen, Rusya'dan S-400 alan Türkiye'ye karşı, F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı Genel Kurul'da da 87'ye karşı 10 oyla onayladı.
Senato'nun da kabul etmesinin ardından, Türkiye'ye F-35 yaptırımlarını da öngören kararın yürürlüğe girmesi için tek onay mercisi ABD Başkanı Donald Trump kaldı. Trump'ın imzalaması halinde, Türkiye'ye F-35 yaptırımı da resmileşecek.
ABD'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptırım kararıyla ilgili olarak, 'Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek' dedi.