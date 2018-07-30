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ABD Türkiye'yi yine tehdit etti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, rahip Brunson ile ilgili yaptıyı açıklamayı yineledi. Pence, "Brunson serbest bırakılana kadar Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız” dedi.

ABD Türkiye'yi yine tehdit etti

Washington yönetimi Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidini yineledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alınmasının yeterli olmadığını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Brunson'ın "masum" olduğunu ileri sürdü, "evine dönmesine izin verilmesi gerekiyor"  dedi.

ABD merkezli Fox News kanalına konuşan Pence, "Rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alınması yeterli değil. Amerika Birleşik Devletleri, Rahip Andrew Brunson serbest bırakılana kadar Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamaya hazır" dedi.

Twitter hesabı üzerinden de açıklama yapan Pence, televizyon kanalında söylediği ifadeleri yineledi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #tehdit #türkiye
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