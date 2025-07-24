ABD, Ukrayna’ya 322 milyon dolarlık silah satışını onayladı

ABD, UKRAYNA’YA 322 MİLYON DOLARLIK SİLAH SATIŞINI ONAYLADI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken Kiev yönetimine 322 milyon dolarlık silah satışına onay verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, satışın Ukrayna’nın hava savunma kabiliyetini güçlendirmeyi ve zırhlı savaş araçları sağlamayı hedeflediği belirtildi.

ABD Kongresi’ne gönderilen bildirime göre, satış kapsamında Amerikan yapımı zırhlı araçların tedariki, bakımı ve modernizasyonu için 150 milyon dolar ayrıldı. Karadan havaya füze sistemleri içinse 172 milyon dolarlık bütçe belirlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’ya yönelik silah anlaşmasını duyurmuş, silahların ABD'de üretileceğini, maliyetin ise NATO müttefikleri tarafından karşılanacağını açıklamıştı.

Rutte ise açıklamasında “ABD’nin Ukrayna’ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.