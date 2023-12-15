ABD Üsleri Kapatılsın Önergesi TÜRK-İŞ Genel Kurulu'nda Kabul Edildi! TÜRK-İŞ'ten ABD ve İsrail'e Tavır

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 24. Olağan Genel Kurulu, 30 Kasım - 2 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti. Kongre, Büyük Anadolu Hotel Akyurt-Ankara’da yapıldı. Türk-İş 24. Olağan Genel Kurulu'nda dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Genel Kurul’da barışı ve yaşamı önceleyen, önemli bir karar da alındı. Tez-Koop-İş Sendikası'nın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde İsrail’in Filistin halkına yönelik devlet terörüne askeri ve lojistik destek sağladığı bilinen ABD ve NATO üslerinin, İsrail’in devlet terörü sona erene kadar kapatılması çağrısı yapılması önergesi Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu'nun imzasıyla oylamaya sunuldu.

Haydar Özdemiroğlu, emperyalist emellerle hareket eden ABD’nin geçmiş yıllarda köy enstitülerinin kapatılmasından Sümerbank’ın atıl duruma düşürülmesine kadar farklı uygulamalarla Türkiye’yi de bağımlı bir ülke konumuna getirmeyi hedeflediğini belirtti. Bugün de Ortadoğu’yu bir savaş alanına çeviren ABD ve NATO’nun ülkemizdeki üslerinin kapatılması çağrısı yapmanın Türk-İş ve bağlı sendikaların sorumluluğu olduğunu hatırlatan Özdemiroğlu, önergenin lehte oylanması için delegelerden destek istedi.

Özdemiroğlu'nun, ABD ve İsrail'in emperyalist politikalarına karşı üslerin kapatılması talebiyle sunduğu önerge, Türk-İş Genel Kurulu'nda oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge, 24. Genel Kurul raporlarına işlenerek Türk-İş'in ortak kararları içerisine girdi.