Terör örgütü PKK'ya silah desteği veren Amerika, terörist cesetlerine de sahip çıkıyor. Mehmetçik'in, Zeytin Dalı Herakâtı’nda etkisiz hale getirdiği Batılı teröristler Haseke-Rümeylan'daki Amerikan üssüne götürülüyor. PKK/PYD'li teröristler, buradaki cenaze töreninin ardından ülkelerine gönderiliyor

PKK/PYD'li teröristlerin cenaze törenleri Amerikan üssüne yapılıyor.



Türk ordusu, Zeytin Dalı Harekâtı'yla 2 bine yakın PKK/PYD ve IŞİD'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bu teröristler arasında yabancı paralı askerler de bulunuyor.



Afrin'de öldürülen Batılı PKK/PYD teröristleri, Haseke-Rumeylan'da bulunan Amerikan üssüne götürülüyor. Aralarında İngiliz, İsveç, Amerika, Kanada ve Alman vatandaşlarının da bulunduğu teröristler bu üste düzenlenen tören sonrası ülkelerine gönderiliyor.



Rumeylan'daki üste düzenlenen son tören Fransız uyruklu Olivier Francois Jean Le Clainche için yapıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden terör örgütüne destek amaçlı Suriye'ye gelen yabancı teröristler, önce Haseke'ye daha sonra Afrin'e geçiyor.



Farklı kamuflajlar içinde Afrin'e giriş yapan teröristler, iyi eğitimli isimlerden seçiliyor. Afrin'e giden Amerikalı "uzmanlar"ın en az 25'nin etkisiz hale getirildiği tahmin ediliyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları sonrası PKK saflarında öldürülen yabancı teröristler Haseke'deki Amerikan üssüne naklediliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre ise teröristler için burada tören düzenleniyor.



Sonrasında tabutlar yine Amerika tarafından uçaklarla ülkelerine gönderiliyor.



ulusal.com.tr