ABD ve Almanya’dan Ukrayna’ya dev silah yardımları

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni bir silah yardım paketi açıklarken, Almanya da 150 milyon avro değerinde 12 obüs sistemini Ukrayna'ya göndereceğini duyurdu. Almanya, ayrıca Danimarka ve Hollanda ile iş birliği yaparak Ukrayna'ya çok sayıda tank sağlamaya hazırlanıyor

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ABD ve Almanya’dan Ukrayna’ya dev silah yardımları
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Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya yönelik 250 milyon dolarlık askeri yardım paketini duyurdu. Bu paket, hava savunma füzeleri, roket sistemleri, topçular için mühimmat, tanksavar silahları, Bradley piyade savaş araçları ve diğer zırhlı araçları içeriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Almanya’nın Ramstein Üssü'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya iki yıl içinde 12 obüs daha sağlayacaklarını açıkladı. Bu obüslerin toplam değerinin 150 milyon avro olduğu belirtildi.

Bakan Pistorius, Danimarka ve Hollanda ile iş birliği yaparak Ukrayna'ya 77 adet Leopard tankı göndereceklerini de sözlerine ekledi. Bu yardımlar, Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmaya yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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