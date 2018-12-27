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ABD vizesi için Türkiye'deki işlemler devam edecek

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, federal hükümetin kısmen kapanmasından dolayı Twitter hesabının düzenli güncellenmeyeceğini duyurdu. ABD vizesi için Türkiye'deki işlemlerin devam ettiği bildirildi.

ABD vizesi için Türkiye'deki işlemler devam edecek

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ülkede federal hükümetin kısmen kapanması nedeniyle Twitter hesabının düzenli güncellenmeyeceğini duyurdu.

ABD'de federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanması, büyükelçiliğin sosyal medya hesabını etkiledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"ABD’de federal hükümetin ödenek yokluğundan dolayı kısmen kapanması nedeniyle bu hesap düzenli olarak güncellenmeyecektir. Acil emniyet ve güvenlik bilgileri hariç, tüm işlemler yeniden başlayana kadar bu hesabı güncellemeyeceğiz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."

Vize işlemleri sürüyor

Büyükelçiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada ise federal hükümetin kısmen kapanmasına karşın, vize ve ABD vatandaşlık hizmetlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "ABD’de federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanmasına karşın, Türkiye’deki ABD misyonunun konsolosluk bölümlerinde vize ve ABD vatandaşlık hizmetleri verilmektedir. Vize hizmetleri ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunda, ABD vatandaşlık hizmetleri ise ABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğunda devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Etiketler; #vize #abd
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