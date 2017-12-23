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ABD yalnızlaşırken Türkiye ne yapmalı

Türkiye, Birleşmiş Milletler'de Amerika'ya ret oyu veren 127 ülke ile Kıbrıs'ın tanınması için diplomasi yürütebilir mi? Konuyu değerlendiren uzmanlar, ABD'ye karşı Kudüs'den yana tavır alan ülkeler ile tek tek görüşülerek, Kıbrıs için olumlu sonuçlar alınabileceği görüşünde

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada yaptığı önderlikle büyük avantaj elde eden Türkiye'nin diplomatik alanda atması gereken adımlar tartışılıyor.

Ortadoğu ve terör Uzmanı İsmail Dost'a göre Ankara, BM'deki Kudüs oylamasında Washington'a "Dur" uyarısı veren 127 ülke ile Kıbrıs'ın tanınması için görüşmeler yürütmeli.

Dost, Kudüs konusunda Filistin yanında tavır alan ülkeleri de Amerika ve İsrail komplolarına karşı uyardı, dayanışma çağrısı yaptı.  

Programda konuşan eski Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu da Avrupa'nın Amerika'dan iyice uzaklaştığını savundu.

Ulusal Kanal'da yayınlanan Derin Mevzu Programında Suriye'deki gelişmeler de tartışıldı.

Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Şubat ayındaki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için 29 ila 30 Ocak tarihlerinde yapılacak hazırlık toplantısına dikkat çekti. Sel, Ocak ayındaki toplantı öncesi Putin- Erdoğan zirvesinin gündeme gelebileceğini söyledi.  

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #türkiye #Birleşmiş milletler #bm #Kudüs
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