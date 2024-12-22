ABD yanlışlıkla kendi savaş uçağını vurdu!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda, bir F/A-18 savaş uçağının yanlışlıkla dost ateşiyle vurulduğunu duyurdu. Olay, Yemen'deki İran destekli Husi milisleri ile gerilimin zirvede olduğu Kızıldeniz'de yaşandı.

CENTCOM’un açıklamasına göre, ABD donanmasına ait USS Harry S. Truman uçak gemisinden havalanan F/A-18 savaş uçağı, USS Gettysburg güdümlü füze kruvazöründen yanlışlıkla ateşlenen bir füze tarafından hedef alındı. Yaşanan bu dost ateşi vakası, bölgede yürütülen askeri operasyonlar sırasında meydana geldi.

Uçakta bulunan iki pilot, fırlatma koltuklarını kullanarak kendilerini kurtardı. Pilotlardan biri hafif şekilde yaralanırken, diğer pilot herhangi bir yaralanma yaşamadı. CENTCOM, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.