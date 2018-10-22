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ABD yaptırımlarına karşı işbirliği çağrısı

Venezuela'nın en büyük eyaleti olan Miranda Eyaleti'nin Valisi Hector Rodrigez Ulusal Kanal'ı ziyaret etti. ABD yaptırımlarına karşı dolar oyununu bozmak için Türkiye ile ekonomik işbirliği yapmak istediklerini söyleyen Rodrigez, İstanbul ve Miranda'nın kardeş şehir olacağını açıkladı.

ABD yaptırımlarına karşı işbirliği çağrısı

Venezuela'nın Miranda Eyaleti Valisi Hector Rodrigez Ulusal Kanal'ı ziyaret etti. Türkiye -Venezüela ilişkileri ve ekonomik işbirliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ükesinin Amerikan yaptırımlarına karşı aldığı önlemleri anlattı. 

Venezuela endüstrisinin Türkiye için önemli bir alan olduğunu söyledi Vali Rodrigez, ziyaretinin sebebini açıkladı. 

Hektor Rodrigez ayrıca bir de müjde verdi. İstanbul ve Miranda'nın kardeş şehir olacağını açıkladı. 

İstanbul ve Miranda'nın kardeş şehir olmasının amacını da açıkladı.

İki ülke arasında  kültürel ve ekonik ilişkilerin geşişmesinden yana olduklarını belirrti , Miranda Eyaleti Valisi.


HABER: MELİSA AKBAŞ
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #Venezuela
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