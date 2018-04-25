Amerikan Başkanı Donald Trump, Ermeni lobisinin, emperyalist güçlerin desteği ile yıllardır gündemde tuttuğu 1915 olaylarıyla ilgili "Büyük Felaket" ifadesini kullandı. Trump, yayınladığı mesajında halefi Obama'nın geleneğini bozmadı. Amerikan Başkanının bu açıklamasına Türkye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın "yanlış ifadelerini ve subjektif tarih yorumunu" reddetti.

24 Nisan dolayısıyla açıklama yapan Amerikan Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarıyla ilgili "Büyük Felaket" ifadesini kullandı.



Mesajında "Bugün 20'nci yüzyılın en kötü kitesel mezalimlerinden biri olan "Büyük Felaket" boyunca acı çekenleri hatırlıyor ve anıyoruz" diyen Trump "1915 yılının başında, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında 1,5 milyon Ermeni yerlerinden edildi, katledildi ve ölüme doğru yürüdü." dedi.



Ermeni toplumunun yanında olduğunu söyleyen Trump, "Büyük Felaket" tanımını kullanarak halefi Obama'nın izinden gitmiş oldu.



Daha önce, "Büyük Felaket" tanımını ABD Başkanları arasında ilk kez Obama kullanmıştı.



Trump'ın bu açıklamalarına Türkiye'den yanıt geldi. Türkiye, Trump'ın 1915 olayları hakkında yaptığı yazılı açıklamada yer alan "yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu" reddetti.



Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ""Türkiye, bu acılı döneminin aydınlatılmasını önermeye devam etmekte" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı'nın açıklamalarının aklıselime uygun olması gerektiği vurgulandı.



Bu arada, Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek, 15 Ekim 2015'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'nin nihai kararıyla "Ermeni Soykırımının emperyalist bir yalan olduğunu" tüm dünyaya kanıtlamıştı.





ulusal.com.tr