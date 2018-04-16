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ABD'ye destek AKP'de çatlak yarattı

AKP yöneticilerinin Amerika'nın Suriye saldırısını desteklemesi parti içinde rahatsızlık yarattı. Amerika'nın terör örgütü PKK/PYD'ye 5 bin TIR silah verdiğini ve FETÖ'ye arka çıktığını söyleyen AKP tabanı, "Bunlar unutuldu mu?" sorusunu yöneltti. Parti içinde, seçimler öncesi oy kaybı yaşandığına ilişkin görüşlerin de gündeme geldiği öğrenildi.

ABD'ye destek AKP'de çatlak yarattı

AKP'nin Amerika'nın Suriye'ye yaptığı emperyalist saldırıya alkış tutması parti içinde çatlak yarattı.

Aydınlık gazetesine konuşan bir AKP yöneticisi, Amerika'nın terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye verdiği desteği hatırlattı, "Bunlar unutuldu mu?" diye sordu.

Habere göre AKP'li yönetici eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun  hatalı dış politikasının düzeltilmeye başlandığı sırada Amerika'ya destek olmanın oy kaybı yaşatacağını söyledi.

Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, AKP içinde Şam'ın kimyasal silah kullanıp kullanmadığına ilişkin de bir tartışma olduğunu belirtti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi ve TVNET Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül de iktidar partisinin tavrını eleştirdi. ABD'nin saldırısının amacının Türkiye Rusya ilişkilerini bitirmek olduğun ifade eden Karagül, Ankara'ya "dikkatli ol" çağrısı yaptı.
 

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP oy #terörle mücadele #suriye #AKP #fetö #pkk
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