Türk çelik şirketleri, çelik ve alüminyumda gümrük vergisini arttıran Amerika Başkanı Donald Trump'a dava açmaya hazırlanıyor. Karara tepki gösteren Çelik Federasyonu Başkanı Namık Ekinci, yaptırım kararının Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu ifade ettti.

Amerika'nın çelik ve aliminyumda gümrük vergilerini arttırma kararı Türk çelik şirketlerini harekete geçirdi.



Çelik şirketleri "Vergileri iki katına çıkarın" talimatı veren Trump'a karşı dava açmaya hazırlanıyor.



Karara tepki gösteren Çelik Federasyonu Başkanı Namık Ekinci, Amerika'nın Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı davrandığını belirtti. Ekinci "Bu karara karşı Trump hükümetine Amerika'da dava açmaya hazırlanıyoruz" dedi.



Alman Radyosu Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan Ekinci'ye göre karar Amerikan yasalarına da aykırı.



Amerika pazarına yıllık 2 milyon ton civarında ihracat gerçekleştiren Türk şirketleri dava için hazırlıklara başladı.



Çelik İhracatçıları Birliği'nin 2017 yılı verilerine göre Türkiye, çelik ihracatının yaklaşık yüzde 10'u Amerika'ya gerçekleştiriyor. Amerika'nın toplam çelik ithalatında Türkiye'nin payı ise yüzde 3,7.



ulusal.com.tr

