Ankara, Tillerson ziyareti ile eş zamanlı bir şekilde Afrin harekatına karşı olan Amerika’ya dikkat çeken bir mesaj verecek. ABD Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin adı ‘Zeytin Dalı Caddesi’ olarak değiştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın sosyal medya hesabından duyurduğu değişiklik Çarşamba günü Belediye Meclis’inde görüşülecek.

Washington ile yaşanan krizin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Amerika’nın Ankara’daki büyükelçiliğinin bulunduğu Nevzat Tandoğan caddesinin ismini Zeytin Dalı olarak değiştirme kararı aldı.



Yapılması beklenen değişikliği Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Konuya ilişkin önergenin Çarşamba günü Belediye Meclisi’ne sunulması bekleniyor.



Konunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülmesinin ardından eski levhanın sökülerek yerine yeni cadde ismini taşıyan levhanın takılması bekleniyor. Değişikliğin ardından tüm resmi yazışmalarda adres bilgisi ‘Zeytin Dalı Caddesi’ olarak geçecek.







HABER: HASRET KAYA

KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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