Amerika'yı kar fırtınası esir aldı. Ülkenin kuzeyinde okullar, devlet daireleri kapandı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

2018’in ilk kar fırtınası Amerika’nın kuzey doğusunu vurdu. Ülkede hayat durma noktasına geldi.



Okullar ve devlet daireleri kapandı. Yol ekipleri buzlanmayı önlemek için çalışıyor.



"Bomba kasırgası" adı verilen şiddetli fırtına Boston, Florida ve New York'ta hayatı felç etti. Hava sıcaklığı New York’ta sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü, kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.



New York Valisi Andrew Cuomo kentte ve eyalet genelinde acil durum ilan etti. Şehrin üç havaalanında 4 binden fazla uçuş iptal edilirken, otobüs seferleri durduruldu.



Karayolu ulaşımını da felç eden kasırga nedeniyle çok sayıda trafik kazası da meydana geldi.



Yetkililer vatandaşlardan çok gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını isterken, kar temizleme çalışmaları da aralıksız sürüyor.



