Amerikalı Albay Sean Ryan, Türkiye sınırına kurmayı planladıkları gözlem noktalarıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Amerikalı Albay Sean Ryan, Türkiye sınırına kurmayı planladıkları gözlem noktalarıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Albay Ryan, yine IŞİD bahanesini öne sürdü. Amacın IŞID'li teröristlerin "Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye sızma girişiminin engellemek olduğunu iddia etti.



Amerikalı Albay Sean Ryan - ABD'nin yeni gözlem noktaları



Ryan, bir gazetecinin, “Bu gözlem noktaları hem Türkiye, hem YPG'yi korumak için mi inşa ediliyor?” sorusuna da yanıt verdi.



Amerikalı albaya ABD’nin 30 bin YPG’liyi eğiteceği iddiasına da soruldu. Ryan, "geçmişte SDG'yi eğittik ve orta Fırat vadisindeki başarıları bunun kanıtı. Kabiliyetli bir güç. Ama şu anda elimizde takip ettiğimiz fiziki bir anlaşma muhtırası yok" dedi.



ulusal.com.tr