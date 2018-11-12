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ABD-YPG Suriye'de aynı masada

Her fırsatta silah yardımı yapan ve PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini açıklayan ABD, yeni bir skandal imza attı. ABD Gaziler Günü dolayısıyla Menbiç'te yemek organize etti. O masada Amerika'nın koruyup kolladığı PKK'lılar da vardı.

ABD-YPG Suriye'de aynı masada

Amerika bir yandan PKK'nın 3 elebaşına ödül koyuyor, diğer tarafta PKK'lılarla aynı masada yiyip içiyor.

ABD Gaziler Günü nedeniyle, terör örgütünün işgali altından bulunan Menbiç'te yemek organize etti. Etkinliğe PKK'lılar da katıldı.  Amerikan askerleri aynı masada PKK'lılar yiyip içti. Fotoğrafları, PKK'lı Şervan Derviş ve terör örgütüne yakın gazeteciler sosyal medyadan paylaştı.

ABD sadece bu görüntüleri vermekle kalmıyor.  Yeni Şafak'ın haberine göre, ABD, PKK’nın yuvalanması için Sincar’a 5 yeni üs kurdu. TSK'nın operasyonları nedeniyle Kandil’de sıkışan çok sayıda PKK'lının da bölgeyi terk edip Sincar’a gittiği biliniyor. 

Suriye sınırındaki hareketlilikte de dikkat çekiyor. ABD'nin son bir hafta içinde PKK'lılara 420 adet zırhlı ve füzeli araç verdiği iddia edildi. 

Sınırda mevzileri gözüken PKK'lıların, Mardin sınırı boyunca kazdığı yeni hendekler de görüntülendi.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #pkk #abd
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