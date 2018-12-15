Dikkatler Fırat'ın Doğusuna yoğunlaşmışken, Amerika, Doğu Akdeniz'de de boş durmuyor. Washington'da bir araya gelen Amerika ve Yunanistan Dışişleri Bakanları "Stratejik diyalog" süreci başlattı. Yunanistan ve Amerika toplantının sonuç bildirgesinde enerji ve güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme kararlılığı vurgulandı. Konuyla ilgili detaylı bilgileri Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner Ulusal Kanal ekranından açıkladı.

Doğu Akdeniz'deki Yunanistan ile Amerika işbirliği Washington'da atılan adımla giderek derinleşiyor.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner iki ülke arasında başlayan diyalog sürecine ilişkin çarpıcı ayrıntılarını Ulusal Kanal ekranında paylaştı.



Toplantıya Yunanistan Genel Kurmay Başkanı ve Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da katıldı. Yunan Dışişleri Bakanının toplantı sonrası kullandığı ifade ise dikkat çekiciydi.



Soner, toplantıdaki iki önemli karara vurgu yaptı.



Zaten yürümekte olan süreç bir üst seviyeye taşındı. Yunanistan ve Amerika'nın bölgede daha eşgüdümlü çalışmasını sağlayacak bu süreçte somut bir adım da atıldı.



ABD Dışişeri Bakanı Mike Pompeo da sonuç bildirgesinin yaptığı açıklamada enerji alanında Rusya'nın Balkanlardaki ve Doğu Akdeniz'deki kötü etkisinden bahsediyor. Ayrıca Doğu Akdeniz'i "Çok önemli stratejik bir sınır" olarak tanımlıyor.



Sonuç bildirgesinde yer alan yer alana ifadelerden birisi de Amerika'nın Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in oluşturduğu ittifaka bundan sonra daha fazla destek vereceğini vurgulaması oldu.



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