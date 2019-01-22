ABD, silah bırakarak teslim olan yüzlerce IŞİD'li teröristi Ömer petrol sahasındaki üssüne taşıdı.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda bir beldede sıkışan yüzlerce IŞİD'li terörist, ilk kez toplu halde silah bıraktı.



Teröristler, teslim oldukları koalisyon güçlerinin helikopterleri eşliğinde ABD'nin Ömer petrol sahasındaki üssüne götürüldü.



Deyrizor'da son durum

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de IŞİD'i Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı. YPG/PKK, Deyrizor'da IŞİD'in son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten sonra ilçenin diğer beldelerini de ele geçirmek için harekete geçmişti. Hali hazırda IŞİD, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor.



Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Suriye ordusu güçleri bulunuyor.



Terör örgütü YPG/PKK, IŞİD'ten almak için saldırdığı bölgelerde sivillerin çıkışlarına ve içeri gıda ve ilaç girişine izin vermiyor. Binlerce sivil, kuşatmadaki Bagoz beldesinde mahsur durumda.