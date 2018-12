Hüseyin Vodinalı yazdı

Aslında başlığı Redneck-Neocon savaşı diye atacaktım ama anlaşılmaz olur diye yapmadım.

‘Redneck’ler denilen kesim, beyaz cahil Amerikalılara daha çok da kırsal kesimde yaşayanlara deniliyor.

‘Redneck’ler burada Trump’ın temsil ettiği kesim.

Kırmızı enseli anlamına gelen bu tabir, bizde köylü ya da kro ifadesiyle karşılanabilir.

Neo Conservative ise Yeni Muhafazakar anlamında.



Aslında Wall Street’teki İsrail ve Yahudi sermayesini temsil eden Neo Con’lar, CIA, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı’nda etkili.

En hakim oldukları yer neresi diye sorulursa, Pentagon yani Savunma Bakanlığı denebilir. (Bush’un başkan yardımcısı Cheney ve Pentagon’un ikinci adamı Wolfowitz bunların en saldırganlarıydı)

Bunlar enteresan bir ekip.

Eski Troçkist de var, bildiğin faşistler de.

Çoğu Yahudi kökenli ama her çeşit ve köken de mevcut.

Demokrat veya Cumhuriyetçi partili olarak da ayrılmıyorlar, hepsinde varlar.

Clinton, Bush, Obama mesela.

Bunlar farklı partilerden, renklerden de olsa Neo Con’cu başkanlardı.

Mesele Trump’ın Neo Con olmaması.



SEBEP SURİYE DEĞİL, WASHINGTON’DAKİ KAVGA

Bu girizgahtan sonra asıl mevzuya gelelim.

Trump’ın Suriye’den çekilmesinin nedenlerini Suriye’de arayanlar çok yanılırlar.

Asıl mesele ABD’nin içinde, tam da kalbinde.

İsrail yanlısı Wall Street-Pentagon ve Silah-Petrol Kartellerinin adamları olan Neo Con’lar, “küreselci” yani emperyalisttir.

ABD’nin dünyaya neoliberal bir nizam vermesini ve zengin elitlerin çıkarlarını korumasını isterler.

Trump’ın, Neo Con’ların adayı Hillary’ye karşı sürpriz yaparak seçimi kazanması, ABD’de ve tüm dünyadaki müesses nizamın çatırdamasına yol açtı.

Buna da kendi açgözlülükleri yol açtı, çünkü daha çok kazanma uğruna başta Amerika olmak üzere tüm batılı toplumları fakirleştirdiler.

Fabrikaların kapanıp Çin’e göç etmesi ile Irak, Afganistan ve Suriye’deki trilyon dolarlık maceralar, ABD’deki sıradan insanın yaşam düzeyinin gerilemesine, işsizliğin artmasına yol açtı.

Trump, ABD’deki bu mutsuz çoğunluğa dayanarak iktidara geldi.

Ve daha önce yazdığım gibi, aslında hep dışardaki askerleri eve getireceğini, Rusya ile barışıp, Çin’deki Amerikan fabrikalarını yurda döndüreceğini söyledi.

Yani Trump’ın son kararı aslında sürpriz değil, kendisiyle tutarlı bir karar.

Ancak Trump seçilir seçilmez, Neo Con camia ayaklandı.

FBI Rusya parmağı soruşturması başlattı.

Yahudi sermayesine ait tüm medya Trump’a açık bir savaş başlattı.

Gerçi, kelimenin tam anlamıyla bir Redneck olan Trump da yeterince neden yaratıyordu.

Trump’ın tüm ekibi mercek altına alındı.

Bir bir istifa ettirildi.

İlk kurban 2017’de eski asker yeni danışman Mike Flynn oldu.

Rusya Büyükelçisi ile seçim öncesi görüştü diye bileti kesildi.

Onunla beraber şimdiye değin tam 42 önemli yönetici ya istifa etti, ya da görevden alındı. (1)

Bir kısmı Rusya soruşturmaları ve açılan 17 kadar dava üzerine ayrılmak zorunda kaldı.

Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği yalanı üzerine kurulan Neo Con kumpası Trump’ın elini kolunu bağladı.

Son Suriye açıklamasıyla birlikte istifalar kervanına, Savunma Bakanı “Kuduz Köpek” Mattis ve PKK Dostu “IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi” Brett Mc Gurk da katıldı.

Mattis Pentagon kökenli bir general, Mc Gurk ise Barack Obama tarafından göreve atanan bir diplomat.

Yani her ikisi de Neo Con tayfadan.

Zaten Mc Gurk, ayrılırken Trump’a Suriye üzerinden geçirme twiti attı, Trump da ona karşı “Hikayeden bir şey. Mc Gurk ne idüğü belirsiz Obama’nın atadığı bir adamdı zaten” diye yanıt verdi.



TRUMP’IN SİYASİ ÖMRÜ TEHLİKEDE

Trump için pek çok gözlemci fazla kalamaz, görevden alınır, tahminleri yapıyordu.

Ben de dahil bir sürü gazeteci ve uzman, Rusya soruşturmaları ile Trump’ın görevden alınmasının çok sürmeyeceğini düşünüyordu.

Ancak Donald Trump kendisine biçilen ömrü uzatmayı başardı.

Son Suriye kararı ise karşıtları ile çetin bir savaşın başlayacağını gösteriyor.

Pentagon’dan gelen “Suriye’de IŞİD henüz bitmedi” açıklaması, ordunun başkanına karşı adeta bir isyan mesajıydı.

Tam bir “Yaşlı Neo Conlar Rahatsız” ortamı var ABD’de.

Siyasi gözlemciler, ülkenin tam bir istikrarsızlık ve kaos ortamına doğru sürüklendiğini söylüyor.

Çünkü Büyük Ortadoğu Projesi, uzun erimli bir Neo Con projesidir.

Irak, Suriye, Yemen, Libya, Mısır, İran ve Türkiye, bu haritada İsrail’in güvenliği için kurulacak ikinci bir İsrail (Kürdistan) Devleti için kurban edilecek ülkelerdir.

Bunun için de PKK ve diğer ülkelerdeki türevleri ile IŞİD, Müslüman Kardeşler, El Kaide ve benzeri dinci terör örgütleri de hep ABD Neo Conları tarafından kuruldu ve beslendi.

“Ulusalcı” Trump, şimdi bu geniş kapsamlı projeyi tehdit eder bir konumda.

Suriye’den çekilme kararının twiti bile Neo Con haydutları (Con kısaltması İngilizcede sabıkalı olarak da kullanılır) öfkelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işte bu yüzden Trump’un açıklamasına temkinli baktı.

“Afganistan’dan da çekileceklerini söylemişlerdi ama hala oradalar” dedi.

Barack Obama da Irak ve Afganistan’dan çekilme sözüyle gelmiş ve fakat, aksine oradaki asker sayısı ve üsler artmıştı.

BOP ile birlikte Asya (Rusya ve Çin’i) çevirme planı da var çünkü Amerikalı Neo Con tayfanın.

Bunun için Avrupa odaklı kurulan NATO’yu kullanmaktan da çekinmiyorlar.

Suriye’den çekilme kararı, aslında BOP ve Avrasya düşmanlığı için bir yenilgi ilanıdır.

Neo Con mafyanın bunu kabul etmesi çok zor.

Bakınız, Trump’ı hep destekleyen faşist Fox TV bile bir anda saldırıya geçti ve “Putin’e zafer kazandırdın” suçlamasını yaptı.

Aslında, ta 2012’de ilan ettiğim gibi kazanan Beşar Esad oldu.

Ancak bu kez kaybeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmadı.

Kaybeden başta IŞİD ve PKK olmak üzere cümle Amerikan uşakları oldu.

Bunu en doğru biçimde Vatan Partisi ve Doğu Perinçek saptadı.

Suriye’deki Amerikan yenilgisi, bir oyun veya gizli planın bir parçası değil, somut gerçekliktir.

Kıymetli Oramiral Cem Gürdeniz’in Aydınlık’ta yazdığı gibi, Vietnam’da da yenildiklerini Pentagon ta 1967’de rapor etmiş, ama bu yenilginin açıklanması 6 yıl sonraya kalmıştı. (*)



NEO CON’DA OYUN BİTMEZ

Ancak dünyanın servet, silah ve petrolünü dolar vasıtasıyla elinde tutan Neo Con tayfada karşı planlar hazırdır.

İlk olarak Trump’ın bir şekilde tasfiyesi gündeme alındı.

Yani zaten gündemdeydi de, öncelikli ve ivedi zarfına kondu.

Suikast ve darbe de ihtimal dahilinde.

En büyük tehdit, iki neo con adamından geliyor, biri Danışmanı John Bolton, diğeri de eski CIA Başkanı şimdiki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo.

İkinci olarak da İsrail, bölgede bir provokasyonla görevlendirildi.

Lübnan ve Suriye’ye İsrail saldırısı beklenebilir.

Hatta İran’a bile.

Bu kan emici Neo Con faşistler savaştan beslenir, “War is good for business” janrı onların mottosudur.

Bu tehlikeli ve azgın azınlık, şimdiye değin iki dünya savaşı çıkarmayı becerdi.

Amerikan National Interest (NI) Dergisi, 2019’da Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlama olasılığının bulunduğu dünyanın en ‘sıcak' bölgelerini, Güney Çin Denizi, Ukrayna, Basra Körfezi ve Kore Yarımadası olarak sıraladı. (2)

ABD Ordusu Savaş Koleji'nden (USAWC) Prof. Dr. Robert Farley, NI için kaleme aldığı makalede, ABD'nin askeri hegemonyasıyla şimdiki dünya düzeni arasındaki krizin, yakın geleceğin yakın geçmişe göre daha çok tehlike barındıracağını ortaya koyduğunu vurguladı.

ABD’nin Rusya ile olan nükleer saldırmazlık anlaşmasından çekilmesini, Putin de son basın toplantısında değerlendirmiş ve bu olayın hafife alınmaması gerektiğini söylemişti.

Aslında Trump’ın Neo Con sisteme karşı attığı bu son Suriye adımı, kibirli hasımlarınca bir el yükseltme operasyonu ile karşılanabilir.

Ancak ben bunu çok olası görmüyorum.

ABD emperyal bir güç olarak yenilmiş ve harap durumdadır.

Bakın ortada bir gizli plan filan yok.

New York Times ile birlikte Neo Con’ların sesi olan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesini ele aldıkları görüşmenin 'felakete' neden olduğunu yazdı. (3)

WP, 14 Aralık’taki telefon görüşmesinde Trump’ın Erdoğan’a, "Biliyor musunuz, o (Suriye) sizindir. Ben gidiyorum" yanıtını verdi.

Suriye kimsenin değil, Suriye halkınındır, Türkiye’nin gerçekten kazanması, Suriye halkının yasal temsilcisi olan Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile masaya oturmasına bağlıdır.

Bundan sonra atılacak en doğru ve gerekli adım bu olmalıdır.

Suriye’deki Türkiye ve bölge düşmanı PKK, El Nusra ve IŞİD’i bölge ülkeleri birlikte bitirmelidir.

En başından beri Redneck Trump’ın Türkiye için bir şans olacağını savunan birisi olarak haklı çıkmaktan mutluyum.

Ancak 2019’un da barış ve huzur dolu bir yıl olmayacağından da maalesef eminim.

Evet, Atlantik sistemi çöküyor, Avrasya düzeni geliyor.

Ama bu bir günün işi değil, uzun ve acılı bir veda bekliyor bizi.



Kaynaklar:

(1)https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/16/us/politics/all-the-major-firings-and-resignations-in-trump-administration.html

(2) https://nationalinterest.org/blog/buzz/5-places-where-world-war-iii-could-start-2019-39372

(3) https://tr.sputniknews.com/abd/201812231036765664-washington-post-trump-erdogan-gorusmesi-suriye/

(*)https://www.aydinlik.com.tr/dunden-bugune-vietnam-dersleri-ve-suriye-cem-gurdeniz-kose-yazilari-aralik-2018





Aydınlık