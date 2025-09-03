ABD’de gözaltına alınan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek New York’ta tutuluyor! Ailesi konuştu

CERN ve Fermilab’da görev yapan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek’in ABD’de gözaltına alındığı ortaya çıktı. Dölek’in New York’taki CBP Messana Sınır Devriye İstasyonu’nda tutulduğu, ailesinin ise hukuki haklarının engellendiğini öne sürdüğü bildirildi.

Yayınlanma:

CERN ve ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yapan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek, ABD’de gözaltına alındı. Günlerdir kendisinden haber alınamayan Dölek’in, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından New York’taki CBP Messana Sınır Devriye İstasyonu’nda tutulduğu ortaya çıktı.

ICE tarafından yapılan açıklamaya göre Dr. Dölek’in dosya numarası üzerinden yapılan başvuru sonucu gözaltı durumu kesinleşti. Henüz telefon hakkı tanınmayan Dölek ile iletişime geçmek için çok sayıda Türk avukatın girişimde bulunduğu belirtildi.

USULSÜZLÜKLERİ RAPORLADIĞI İDDİASI

Dr. Dölek’in, ABD’de veri uzmanı olarak çalıştığı laboratuvarlarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ederek bu eksiklikleri ABD Enerji Bakanlığı’na bildirdiği öne sürüldü. Bu süreçte mobbing gördüğü ve görevinden uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Dölek’in ailesi, önce vizesinin iptal edildiğini, hukuki haklarının elinden alındığını ve Virginia Tech’ten çıkış belgesi verilmediğini açıkladı. Bunun üzerine Dölek’in sesini duyurmak amacıyla Kanada’ya tek kişilik yürüyüş başlattığı, yaklaşık bir hafta önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Dr. Dölek, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bursuyla yurtdışına gönderildi. Doktorasını İsviçre’de tamamladıktan sonra 2023’te Virginia Tech Üniversitesi’ne davet edildi. CERN ve Fermilab gibi dünyanın saygın araştırma merkezlerinde çalışmalar yürüttü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türk bilim insanı abd
