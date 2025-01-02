ABD'de yine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

ABD, silahlı şiddet olaylarına bir yenisini daha ekledi. New Orleans’ta meydana gelen trajik olayın ardından bu kez New York’un Queens bölgesindeki bir gece kulübü silahlı saldırının hedefi oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
ABD'de yine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
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Saldırı sırasında en az 11 kişinin yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak incelemelere başladı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri olay yerine intikal ederek müdahaleye başladı. Çevredeki tüm yollar kapatıldı.

Şüpheli henüz yakalanamazken polis, olay yerine çok sayıda polis arabası ve acil müdahale aracının gelmesi üzerine kulübün yakınında çok sayıda mermi kovanı bulduğunu iddia etti.

Yetkililer, saldırıyla ilişkisi olabileceğini düşündükleri beyaz bir araç tespit etti.

Silahlı saldırının New Orleans ve Las Vegas'taki olaylarla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

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